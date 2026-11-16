Эль-Ниньо угрожает мировым поставкам какао, уничтожая плантации в Эквадоре Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Климатическое явление Эль-Ниньо создает серьезные риски для мирового рынка какао. Проливные дожди обрушились на Эквадор и могут уничтожить плантации. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, последствия этого погодного феномена для Эквадора оказались катастрофическими. Наводнения и уровень осадков повлияли на качество какао-бобов и разрушили сельские дороги. А в октябре уровень осадков на побережье, где сосредоточена основная часть плантаций, превысил историческую норму более чем на 10 000%.

Согласно оценкам экспертов, объем производства какао в текущем сезоне может снизиться до 580 000 тонн, что на 7% ниже первоначальных прогнозов. Эти проблемы ставят под сомнение надежды, что какао-бобы смогут компенсировать дефицит поставок из Западной Африки. В этом регионе производители готовятся к неблагоприятным погодным условиям, что повлияет на рост цен.

Отмечается, что в последние годы Эквадор стал важнейшим звеном, страхующим мировой рынок какао. При этом он продолжает страдать от последствий изменения климата и болезней растений.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия впервые за последние 27 лет получила партию какао-бобов из Бразилии. В июле этого года объем поставок составил 25 тонн.