Блогер Валерия Чекалина со своим возлюбленным Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Тяжелобольная блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала о своем состоянии. В своих соцсетях она отметила, что у нее самые опасные метастазы, они находятся в головном мозге.

«Спасибо химии — она заново остановила развитие метастазов. А у меня самые опасные — в оболочке головного мозга», — резюмировала инфлюенсер.

Она отметила, что лечение химией имеет серьёзные побочные эффекты. Например, у неё после терапии началось кровотечение. Блогер нуждается в серьезном лечении.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года Чекалину признали виновной в выводе денег в ОАЭ, приговорив к 5 годам условного лишения свободы и штрафу в 763,5 миллиона рублей. Адвокаты блогера пробовали обжаловать приговор, но суд оставил его в силе. А 14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной. Это нужно было, чтобы с нее сняли обвинения и она смогла выехать из России на лечение и реабилитацию за границу.