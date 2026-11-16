Repubblica: ЕС предложил провести переговоры по Украине в Европе Фото: REUTERS.

Европейские политики выступили с предложением провести очередной этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине на европейской территории. Об этом сообщает La Repubblica, называя среди потенциальных мест Женеву, Норвегию и земли Турции к западу от Босфора.

Как отмечает издание, европейцы приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о намерении «найти решение в ближайшее время» и не собираются препятствовать этому поиску. При этом Брюссель не отказывается от санкционного давления на Москву и признаёт необходимость поисков нестандартных формул, не сводящихся к вступлению Украины в НАТО.

Один из обсуждаемых вариантов — размещение на украинской территории международного контингента, укомплектованного военными из стран за пределами Европы. По оценкам авторов издания, такой торг будет тяжёлым и затянется надолго.

На неформальном саммите в Дублине 13 ноября лидеры ЕС отказались от идеи единого представителя и утвердили коллективный формат: Еврокомиссия, Евросовет и пять стран «коалиции желающих» — Германия, Франция, Италия, Польша и Великобритания . Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре подтвердила настрой европейских стран участвовать в переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом ранее отмечал, что разговор с европейцами потребуется, когда речь пойдёт об обеспечении безопасности России и Украины и о будущем системы безопасности в Европе.