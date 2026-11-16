12-летнюю девочку арестовали во время протестов в Париже. Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

Во Франции 12-летнюю девочку арестовали во время протестов. Об этом сообщает FranceInfo со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Девочку задержали в конце демонстрации на площади Нации. Некоторая группа людей по окончании демонстрации отказалась расходиться и оставалась на месте, несмотря на неоднократные призывы разойтись.

«Среди них была арестована 12-летняя девочка (которой через несколько дней исполнится 13), в медицинской маске, которая находилась там еще до окончания акции», - говорится в сообщении прокуратуры.

Француженку доставили к следователю, а после - в ее приемную семью, находящуюся в ведении Службы защиты детей. После этого девочку вернули социальному работнику и вызвали на допрос. Отмечается, что дальнейшие действия будут зависеть от местной прокуратуры.

Ранее сайт KP.RU писал, что более 105 тысяч человек приняли участие в субботних протестах против роста стоимости жизни во Франции. При этом около 24 тысяч из них вышли на улицы столицы Франции.