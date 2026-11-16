ЕС включил в антироссийские санкции компании из пяти других стран Фото: REUTERS.

Еврокомиссия ввела ограничения в отношении 19 юридических лиц из пяти государств, помимо российских компаний. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

В перечне указаны компании, зарегистрированные в ОАЭ, Омане, Сингапуре, Гонконге и на Сейшельских островах. Одна из этих организаций имеет регистрацию как в ОАЭ, так и в Омане. Основная часть компаний попала в санкционный список на основании предположений об их участии в торговле российской нефтью.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа продолжает истерию. Альянс на этот раз выкатил новые ограничения, которые касаются десятков российских банков и СМИ. При этом ЕС продолжает политику русофобии. Альянсу кажется, что так якобы можно надавить на Россию, но эти методы не работают.