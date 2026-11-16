Один человек погиб, четверо пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Белгородской области один мирный житель погиб и еще четверо получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Как ранее писал KP.RU, согласно утренней сводке Министерства обороны РФ от понедельника, 16 ноября, за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией российских регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Это стало самым массированным ночным налетом.