Ушаков рассказал о встречах Путина на саммите АТЭС в Китае 18-19 ноября Фото: REUTERS.

У президента РФ Владимира Путина на предстоящем 18-19 ноября этого года саммите Азиатско-Тихоокеанского сотружничества (АТЭС) ожидается насыщенный график встреч. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Его работа начнется с заседания делового саммита. В нем принимают участие более двух тысяч человек: представители компаний из всех экономик форума (это 21 страна), плюс крупные бизнесмены из Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что сразу после выступления президента РФ на форуме пройдут Российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, вечером в своей резиденции Путин встретится с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом. Также российский лидер проведет официальную встречу с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

Ушаков добавил, что 19 ноября Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом. После обеда в этот же день запланированы переговоры главы государства с американским и китайским лидерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед переговорами Путина, Трампа и Си Цзиньпина президенты России и США встретятся один на один: главной темой станет мир на Украине