Еще одна страна хочет закрыть границы с Россией: о ком речь Фото: REUTERS.

Стало известно, что еще одна европейская страна хочет закрыть границы с Россией. Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что страна рассматривает возможность закрытия границы с Россией. Об этом он рассказал во время интервью LRT.

«Литва анализирует ситуацию, и, если подобные события произойдут в нашем государстве, естественно, мы также примем дополнительные меры», — резюмировал представитель Минобороны Литвы. Так он прокомментировал решение властей Эстонии о закрытии границ с Россией.

Ранее KP.RU рассказал, как в России отреагировали на решение властей Эстонии о закрытии границ. В российском МИД отметили, что европейцы довольно быстро переобуваются в вопросе свободного передвижения между государствами. Однако соответствующее решение было принято без реальных причин.