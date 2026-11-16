В МИД РФ прокомментировали планы Эстонии закрыть границу с РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В российском МИД РФ прокомментировали планы Эстонии закрыть границу с Россией с 1 декабря 2026 года. В ведомстве заявили о частой смене настроения европейцев относительно этого вопроса.

Европейцы "легко переобуваются" относительно свободы передвижения, указали в дипломатическом ведомстве. Также в Кремле уже отреагировали на планы Эстонии закрыть границы. Там отметили, что страна продолжает «строить стены», а это не предвещает ничего хорошего в первую очередь авторам инициативы.

Ранее KP.RU рассказал, что Эстония заявила о закрытии границы после пожара на складе беспилотников. Однако причины возгорания так и не были установлены. Другими словами, Эстония снова поддалась политике русофобии и обвинила в случившемся на складе Москву без каких-либо доказательств.