Ушаков: Путин встретится с Трампом после основного саммита АТЭС 19 ноября Фото: REUTERS.

Встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом намечена на 19 ноября после основного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Представитель Кремля охарактеризовал встречу российского и американского президентов в четверг, 19 ноября, как важнейшее международное мероприятие. Оно состоится после основного саммита АТЭС.

"В общих чертах мы обсуждали подготовку к этой двусторонке в ходе поездки (Джареда -прим. ред.) Кушнера и (Стивена - прим.ред.) Уиткоффа в Москву - согласовали вопросы. Это будет украинская тема: американские предложения по урегулированию, российские соображения", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, пока еще согласовывается время встречи, как и где она будет проводиться, но что Путин и Трамп встретятся - это 100%.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что страны-члены АТЭС запрашивают встречи на высшем уровне с Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита в Китае.

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