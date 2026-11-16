Руденко: Повестка встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина пока не определена Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что повестка встречи лидеров РФ, Китая и Соединенных Штатов пока обсуждается. В ближайшем будущем Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретятся на трёхсторонних переговорах, но о чём конкретно они будут говорить - пока не ясно.

"Повестка еще не согласована, все еще очень флюидно и не определено, какие вопросы будут обсуждаться", - заявил Руденко журналистам.

Пока не ясно, будут ли обсуждаться темы контроля за вооружениями, Украины, Тайваня и другие актуальные вопросы современной геополитики, которые стоило бы обговорить ведущим сверхдержавам.

Ранее KP.RU сообщил, что Китай подтвердил трехстороннюю встречу лидеров КНР, России и США 19 ноября в Шэньчжэне на саммите АТЭС. Предварительно, лидеры обсудят контроль над ядерными вооружениями, ситуацию вокруг Ирана и КНДР.