Карин Кнайсель, экс-министр иностранных дел Австрии Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль может лишиться гражданства из-за работы в российском университете. Об этом она рассказала сама во время пленарного заседания Ставропольского форума Всемирного русского народного собора.

«Но, думаю, это особая ситуация именно с Австрией. Будь я из Франции или Испании, такой проблемы бы не было. Из-за того, что я преподаю в российском университете, австрийские власти хотят лишить меня гражданства, тогда я останусь без гражданства», — резюмировала дипломат. Также она посетовала, что в современном мире из-за политики русофобии все труднее быть другом РФ.

Ранее KP.RU рассказал, что Кнайсль до этого нелестно отзывалась о роли ЕС в переговорах по Украине. Она отметила, что альянс только делает напыщенный вид, чтобы показать якобы свою значимость. На самом деле же европейцы «решают вопросы в кафетерии».