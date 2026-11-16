Reuters: система ООН устала от Украины и не хочет публично противостоять РФ Фото: REUTERS.

В ООН растет нежелание открыто выступать против России, страны начинают восстанавливать торговые связи и отношения в сфере безопасности с Москвой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

В материале говорится, что, по словам некоторых дипломатов ООН, у Москвы на данный момент больше шансов занять посты в Международном союзе электросвязи (МСЭ), так как некоторые государства стремятся нормализовать торговые отношения и сотрудничество с Россией. Кроме того, они не желают открыто противостоять России в рамках ООН.

Формирование руководящих органов МСЭ происходит путем голосования. В 2026 году конференция проходит с 9 по 27 ноября в Дохе. Отметим, что Россия претендует на посты в Совете и Радиорегламентарном комитете МСЭ.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что представители западных стран активно противодействуют инициативам России в ООН.