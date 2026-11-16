СК: пострадавший при взрыве машины в Москве Заворотный остается в больнице Фото: Кадр видео.

Сергей Заворотный, бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова, пострадал в результате взрыва машины в Москве 13 ноября. Сейчас он находится в больнице. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Потерпевший получил ранение и находится в медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная помощь», — резюмировал представитель правоохранительных органов.

Покушение на убийство Сергея Заворотного: следователи задержали подозреваемую Силовики установили и задержали подозреваемую в покушении на убийство Сергея Заворотного в Москве. Девушка попала под влияние мошенников, она установила взрывное устройство под днищем автомобиля бывшего собкора «Комсомольской правды» в Латинской Америке и бывшего пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова

До этого стало известно, что причастная к подрыву автомобиля Заворотного 21-летняя девушка находилась под психологическим воздействием мошенников. Она задержана сотрудниками ФСБ.

Ранее KP.RU рассказал подробности о работе и судьбе раненного в покушении Заворотного. Отмечается, что общественный деятель и политолог всегда работал на высокий скоростях, у него был напряженный график.