«Сергей Заворотный работал в режиме форсажа»: каким в «Комсомолке» запомнили раненного при подрыве автомобиля экс-помощника Азарова

Раненный при подрыве автомобиля Сергей Заворотный был собкорром «КП» в Мексике. Фото: кадр телеканала "День ТВ"

В Москве на Кировоградской улице был взорван автомобиль 72-летнего Сергея Заворотного – бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова (Азаров после переворота на Украине в 2014 году переехал в Россию). Сергей получил тяжелые травмы, он в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Заворотный - известный политолог, журналист-международник, автор книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова».

Большая часть жизни Заворотного была связана с «Комсомолкой» - о работе с ним вспоминает заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов.

Сергей пришел в «Комсомолку» в самом начале 80-х и проработал в международном отделе газеты 10 лет. Как и во все времена, в редакции тогда, конечно, хватало зубастых акул пера, но молодой новичок быстро покорил коллег своим журналистским напором, удивительной коммуникабельностью, искрометным остроумием.

Это помогало ему добывать «вкусные» подробности для своих заметок и проникать ради эксклюзивных интервью в кабинеты разных ответственных товарищей - что даже в перестроечную советскую эпоху было делом совсем непростым.

Тиражи, а с ними и влияние газеты росли как на дрожжах, и партийные инстанции легко откликались на просьбы руководства «КП» об открытии новых корпунктов за рубежом.

В Москве на Кировоградской улице был взорван автомобиль 72-летнего Сергея Заворотного. Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

Дошла очередь и до Мексики. Общим решением стало послать туда нашим собкором Заворотного, тем более, что он неплохо владел испанским и английским.

Выбор оказался точным: Сергей немедленно включил форсаж и без устали слал в редакцию прекрасные статьи и репортажи из далекой страны. Легендарный главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин очень ценил Сергея - и даже спустя много лет ставил его в пример молодым журналистам, писавшим в газете на международные темы.

Потом Заворотный собкорил еще в одной латиноамериканской стране - Аргентине и продолжил бы работать там, но рухнул Союз, и «КП» вместе со всей страной стала жертвой взвившейся за облака инфляции. Безденежье заставило закрыть почти все зарубежные корпункты, оставив только самые важные. Аргентина в это число не вошла…

Сергей вернулся домой и вскоре перешел работать в газету «Трибуна». Но связи с «Комсомолкой» бережно хранил, и мы, ветераны тех лет, изредка встречались - повспоминать прошлое и обсудить стремительно несущееся настоящее.

Не случайно Заворотный, став пресс-секретарем экс-премьера Украины Николая Азарова, местом его первой пресс-конференции сразу после госпереворота в Киеве выбрал именно редакцию «Комсомольской правды». Тогда освещать ее к нам пришли полторы сотни российских и иностранных корреспондентов.

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