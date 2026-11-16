Фото: Иван МАКЕЕВ.
Трехсторонние переговоры по Украине при участии делегаций Москвы, Вашингтона и Киева продолжатся, однако точных дат пока нет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Достигнута договоренность, что переговоры в трехстороннем формате <...> будут продолжены, но дата пока еще не согласовывалась. Вы знаете, сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате», - отметил он.
Ушаков подтвердил, что стороны прошедших в Абу-Даби контактов условились продолжить встречи. Помощник российского лидера допустил, что Россию, США и Украину может ждать еще один раунд переговоров, а может быть даже несколько.
По словам Ушакова, вопрос об участии европейцев во встречах также встанет в том случае, если будет четкий сигнал о том, чего они хотят, и что ЕС конструктивного может предложить в процессе урегулирования.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о недовольстве главы киевского режима Владимира Зеленского после мирных переговоров в Абу-Даби.
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