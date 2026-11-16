СК: задержанная по делу Заворотного находилась под действием мошенников . Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Подозреваемая в причастности к подрыву автомобиля Сергей Заворотного находилась под воздействием мошенников. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По данным следствия, девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка, и перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. В дальнейшем, она стала выполнять указания анонимных кураторов по подготовке и совершению особо тяжкого преступления», - сказала Петренко.

Покушение на убийство Сергея Заворотного: следователи задержали подозреваемую Силовики установили и задержали подозреваемую в покушении на убийство Сергея Заворотного в Москве. Девушка попала под влияние мошенников, она установила взрывное устройство под днищем автомобиля бывшего собкора «Комсомольской правды» в Латинской Америке и бывшего пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова

В ведомстве заявили о задержании молодой 21-летней женщины, причастной к подрыву автомобиля Заворотного на Кировоградской улице в Москве.

Сообщалось, что задержанная установила бомбу под днище автомобиля под влиянием мошенников. В последующем оно было приведено в действие. Сам пострадавший при взрыве машины бывший помощник экс-премьер-министра Украины на данный момент остается в больнице, ему оказывается медицинская помощь.