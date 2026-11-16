В ФСБ показали видео допроса девушки, установившей бомбу под машину Заворотного Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Стало известно, что ФСБ задержала 21-летнюю девушку, которая установила взрывное устройство под автомобилем бывшего политолога Сергея Заворотного. Также оперативники показали видео с допроса задержанной.

По словам задержанной, с ней связались украинские кураторы. Они представились сотрудниками Банка России. Под их воздействием задержанная установила взрывное устройство под автомобилем политолога. Девушка говорит, что была полностью под воздействием мошенников и не отдавала себе отчет в содеянном.

Покушение на убийство Сергея Заворотного: следователи задержали подозреваемую Силовики установили и задержали подозреваемую в покушении на убийство Сергея Заворотного в Москве. Девушка попала под влияние мошенников, она установила взрывное устройство под днищем автомобиля бывшего собкора «Комсомольской правды» в Латинской Америке и бывшего пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова

«Украинские кураторы сами со мной связались и направляли для совершения преступления», — говорит задержанная на допросе.

Ранее KP.RU рассказал, что пострадавший до сих пор находится в больнице. Ему оказывается квалифицированная помощь. Врачи стараются не делать никаких прогнозов по состоянию Заворотного.