Гибала: Тело террориста из Кракова отдадут учёным на медицинские опыты Фото: REUTERS.

Тело краковского террориста Михала Оксиньского не будет предано земле. Убийцу передадут в медицинский университет на опыты, сообщил журналистам мэр города Лукаш Гибала. При этом уточнено, что есть только один шанс, что тело террориста не будет отдано учёным.

"Тело террориста будет передано для научных и медицинских целей, если после завершения прокурорских мероприятий семья не сообщит о желании его получить", - сказал Гибала.

При этом градоначальник напомнил, что родственники Оксиньского вряд ли смогут/захотят забрать его тело и похоронить, так как перед терактом в Кракове он убил всю свою ближайшую семью. Остались только дальние родственники. Гибала также уточнил, что тело Оксиньского передадут медицинскому факультету Ягеллонского университета.

Ранее KP.RU сообщил, что Оксиньский убил мать, отца и сестру перед тем, как отправиться на площадь и начать стрелять по прохожим.