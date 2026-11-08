Шесть жертв на площади и три тела дома: полиция установила, кто погиб от пуль убийцы в Кракове

Устроивший стрельбу в Кракове мужчина убил отца, мать и сестру Фото: REUTERS.

Полиция Польши установила личности трех человек, тела которых обнаружили в квартире мужчины, устроившего стрельбу в Кракове. Погибшими оказались его отец, мать и сестра, сообщили в правоохранительных органах.

«Вчера в квартире жилого дома в центре города Островец-Свентокшиский полиция обнаружила тела трех человек: 53-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 52 лет и 21 года. Это были родители и сестра мужчины, которого задержали в Кракове», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Стрельба произошла 7 ноября на Главной площади Кракова. 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь из автомобиля Subaru без регистрационных номеров по случайным прохожим. В результате погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Позднее в квартире стрелявшего в городе Островец-Свентокшиский обнаружили тела трех родственников стрелявшего.

12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. Среди пострадавших при стрельбе в Кракове оказалась гражданка России. Сам стрелявший получил огнестрельные ранения при задержании и был госпитализирован.