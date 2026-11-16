Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с главой России Владимиром Путиным в Китае и не исключил возможность переговоров с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом глава Белого дома отметил во время разговора с журналистами.

«В Китае я встречусь с Си Цзиньпином, с Путиным, а может быть - и с Ким Чен Ыном», — резюмировал глава Белого дома перед тем, как сесть в самолет и отбыть в Азию. Также американский политик не уточнил, каким образом он планирует провести эти встречи.

Нужно отметить, что переговоры Трампа и Путина могут состояться 19 ноября, однако точное время еще не обозначено. Однако то, что Трамп, Путин и глава КНР Си Цзиньпин встретятся в Китае — это факт. В Кремле отметили, что многие ждут переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина.