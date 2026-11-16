Юрий Ушаков: "Дешевого политиканства со стороны американцев мы пока не замечали" Фото: REUTERS.

Вопрос о том, полетит ли президент РФ Владимир Путин на саммит G20 во Флориду в декабре этого года обсуждается. Об этом KP.RU заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, подготовка к визиту российского лидера ведется весьма активно. Так, в США неоднократно летал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, кроме того, там был и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Представитель Кремля отметил, что характер обсуждения вполне удовлетворяет Москву. Там сделан акцент именно на экономику, на сотрудничество, добавил он.

"Дешевого политиканства пока мы со стороны американских хозяев не замечали. Вся дискуссия и подготовительная работа носит весьма деловой и конструктивный характер", - подчеркнул Ушаков.

Как писал сайт KP.RU, перед переговорами Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС 18-19 ноября российский и американский лидеры встретятся один на один и главной темой их обсуждений станет мир на Украине.

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