Бывший вице-премьер России Михаил Полторанин умер в возрасте 86 лет, фото: Global Look Press\Viktor Chernov

Михаил Полторанин, в прошлом занимавший посты министра печати РФ и заместителя председателя правительства, скончался в возрасте 86 лет. Об этом рассказал журналистам его сын Константин.

"Отца не стало сегодня днем. В последнее время он тяжело болел", - сообщил Константин Полторанин.

Полторанин появился на свет 22 ноября 1939 года в городе Лениногорск, который тогда входил в состав Казахской ССР. Его профессиональная карьера включала в себя пост министра печати и массовой информации РФ, а также должность заместителя председателя правительства. Кроме того, Полторанин руководил специальной комиссией по архивам при российском президенте и был народным депутатом в Верховном Совете СССР.

Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на атаку дронов на Крымский мост и Москву. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. Он подчеркнул, что Россия стремится к миру на долгие годы, а специальная военная операция будет продолжаться.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США имеет историческое значение, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Это первая личная встреча глав государств, что является новаторским шагом. Стороны разделяют ответственность за глобальные вызовы и поддержание стабильности на планете. Саммит пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.

Лидер оппозиционной итальянской партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи заявил о поддержке правительства Джорджи Мелони после выборов при условии прекращения помощи Украине, ужесточении миграционной политики и отказа от "зеленой сделки" ЕС.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил закрыть границу с Россией на неопределенный срок. По его словам, пограничники готовы к возможной "миграционной атаке". Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря.

ФСБ РФ задержала женщину 2005 года рождения за подрыв автомобиля Сергея Заворотного, помощника экс-премьера Украины Азарова, по заданию украинских спецслужб. Подозреваемая стала жертвой мошенников.