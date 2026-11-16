Президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Россия могла бы предпринять более жёсткие меры против Украины, но предпочитает этого не делать. Так он оценил действия президента РФ Владимира Путина в рамках специальной военной операции. Об этом рассказал Трамп во время пресс-конференции перед посадкой на самолет.

«Думаю, он мог бы действовать жёстче. Откровенно говоря, думаю, что он мог бы действовать намного жёстче», — резюмировал президент США Дональд Трамп.

Президент США выразил уверенность, что Россия не использует все свои возможности.

Ранее KP.RU рассказал, что военные РФ наносят удар только по объектам ВПК Украины. Также ВС РФ атакуют околовоенные цели Украины, которые используются для нужд ВСУ. Однако ЕС продолжает бездоказательно утверждать обратное.