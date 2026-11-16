«Стратегия не работает»: в Финляндии раскритиковали политику ЕС в отношении РФ Фото: REUTERS.

Санкции ЕС против Москвы неэффективны, а ВС России продолжают достигать целей на поле боя, что привело к тупику во внешней политике ЕС. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х, раскритиковав действия ЕС против России.

«Похоже, что спустя более четырех лет конфликта во внешней политике Евросоюза и Украины в отношении Москвы мало что изменилось. Эта стратегия, судя по всему, не работает: ВС России продолжают продвигаться на поле боя и достигать всех своих военных целей», — резюмировал финский политик.

Политик отметил, что новые санкции не способствуют будущим мирным переговорам между Россией и Европой. Однако ЕС продолжает говорить о желании сесть за стол переговоров. Но вместо того, чтобы прислушаться к России, он продолжает ужесточать санкции. В Кремле отметили, что шаги Европы не показывают готовность приступать к мирным переговорам по Украине.