Сергей Лавров, глава МИД РФ Фото: Евгения ГУСЕВА.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнение в способности нынешних европейских лидеров вести вменяемый диалог. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

«Поэтому я не знаю, кто из нынешних лидеров может быть вменяемым собеседником», — резюмировал российский министр иностранных дел во время интервью журналисту ТАСС Андрею Кондрашову.

Напомним, Европа хочет занять место за столом переговоров по Украине. Но вместо того, чтобы прислушаться к заявлениям Москвы, Брюссель продолжает политику давления. Недавно ЕС подвергся очередной истерии и выкатил порцию санкций. Они задели физические и юридические лица. Причем под ограничения попали и некоторые иностранные компании. И ЕС не намерен на этом останавливаться, говоря уже о новых ограничениях.