Обвинения предъявлены 15 протестующим под Киевом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Обвинения предъявлены 15 участникам акции протеста 2 ноября Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«На прошлой неделе полицейские предъявили обвинения семерым гражданам, которые принимали активное участие в беспорядках и совершали хулиганские действия в Петропавловской Борщаговке. Сейчас готовятся ходатайства в суд об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении от украинского правоохранительного органа.

Напомним, протесты под Киевом прошли из-за информации об обнаружении пыточных. Украинцы скопились на площади из-за того, что хотели освободить узников. Однако прибывшая полиция начала жестко разгонять митингующих, используя слезоточивый газ. Также практически сразу последовали первые задержания.