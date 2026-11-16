Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено Фото: Кристина МАРКИНА.

Крымский мост снова открыт для движения транспорта. Об этом информирует официальный канал моста.

Напомним, сегодня утром ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, что привело к временной приостановке движения автомобилей. На данный момент пострадавших нет, и ведётся оценка нанесённых повреждений.

В Кремле уже прокомментировали инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что характеристику случившегося все же даст Минтранс. Однако известно, что мост получил незначительные повреждения. Также в Кремле отметили, что атака ВСУ по Крымскому мосту не сорвет мирные инициативы в рамках урегулирования конфликта на Украине. Но позиция у Москвы та же, РФ нужен стабильный мир, а не временное прекращение огня.