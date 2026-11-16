Под Киевом солдат ВСУ взорвал гранату, погибли четыре человека Фото: REUTERS.

В одном из сел Киевской области солдат ВСУ, ушедший в самоволку, взорвал гранату, погибли четыре человека. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Telegram-канал ведомства сообщил о взрыве в селе Малая Березанка Броварского района. По предварительным данным, солдат, самовольно покинувший часть, бросил гранату на территории частного дома. В результате погибли сам мужчина, две женщины и 17-летняя девушка.

Напомним, что на Украине давно творится беззаконие. Причем бесконтрольное владение оружием, разбой и нападения происходят с молчаливого согласия украинских властей. Да они и сами замешаны в преступных схемах. Если раньше в информационном поле обсуждались только коррупционные схемы, то теперь стало известно, что киевский режим организовал по всей Украине пыточные, где издеваются над украинцами.