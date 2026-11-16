Трамп пошутил о перспективе удара иранских беспилотников по нему Фото: REUTERS.

На вопрос журналиста о том, беспокоит ли его вероятность удара иранских беспилотников по нему лично, президент США Дональд Трамп "пошутил", что больше всего он волнуется за безопасность самих журналистов, ведь в случае нападения им не удастся спастись.

"Я переживаю за вас, потому что, если они достанут меня, вам тоже конец", - ответил Трамп собравшимся на лужайке Белого дома представителям прессы.

Вопрос возник после публикаций в израильских СМИ, в которых утверждалось, что израильская разведка "Моссад" передала в ЦРУ информацию о планах Тегерана организовать покушение на Трампа, возможно, с использованием беспилотников.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уже объявил о победе над Ираном и, дескать, что Ормузский пролив и все иранские деньги "уже принадлежат США". Более того, он заявил, что Штаты "не нападали на Иран", а только "защищались", и "дали отпор".