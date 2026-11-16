Шойгу: Россия поблагодарила ОАЭ за помощь с обменом пленными с Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская Федерация выражает признательность Объединенным Арабским Эмиратам за их гуманитарные усилия по посредничеству в украинском конфликте. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Более восьми тысяч человек были освобождены благодаря их участию и поддержке, подчеркнул Шойгу в понедельник после визита в ОАЭ, беседуя с журналистами. Это означает, что 8 тыс. семей вновь обрели своих близких - мужей, сыновей и отцов.

"Мы поблагодарили наших коллег в Эмиратах за их вклад в украинские дела, в первую очередь за обмен пленными", - сказал Шойгу.

Это действительно впечатляющий результат, за который Москва искренне признательна коллегам, подчеркнул Шойгу.

Ранее KP.RU сообщил, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной, отметив, что это сложный процесс, затрагивающий судьбы людей.