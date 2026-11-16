В ФРГ число обращений военнослужащих с ПТСР выросло на 50% за год Фото: REUTERS.

Число военнослужащих немецкой армии с ПТСР выросло на 50% в 2025 году. Об этом сообщила медиагруппа RND со ссылкой на министерство обороны.

Количество военных с психическими расстройствами выросло с 186 до 279 человек. Общее число таких случаев в бундесвере достигло 438. Военнослужащие часто скрывают симптомы заболевания, а обращение к специалисту происходит через 4-5 лет после травмы.

Ранее KP.RU рассказал, что Германия давно стала на путь милитаризации. Только пока власти ФРГ начинают разрабатывать методики по увеличению трат на оборону и увеличение армии. Немцы ищут пути, чтобы не становиться в ряды военных. Стало известно, что все больше военных делает все, чтобы избежать службы по якобы нравственным соображениям.