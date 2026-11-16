Ушаков: Европа должна дать чёткий сигнал, если хочет участвовать в переговорах Фото: REUTERS.

Вопрос о включении европейских стран в переговорный процесс будет рассмотрен, когда будет определён, какую роль ЕС может сыграть в достижении мира, заявил Юрий Ушаков, помощник президента.

"Когда мы получим четкий сигнал от европейцев, чего они, собственно, хотят и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, — тогда мы и будем ставить вопрос об их участии", - сказал он во время выступления на брифинге.

Помощник президента заявил, что до участия европейцев в переговорах потребуется несколько раундов встреч Москвы, Киева и Вашингтона. В Абу-Даби возобновятся трехсторонние переговоры, дата следующего раунда пока не определена. Обсуждается расширение формата, но с Москвой это пока не обсуждалось.

Ранее KP.RU сообщил, что участие ЕС в переговорах по Украине усложнит мирный процесс, если позиция Брюсселя в отношении России не изменится.