TWZ: США впервые с 1991 года запустили разработку новой ядерной бомбы Фото: REUTERS.

В США впервые за последние 35 лет обнародовали кодовое название новейшей ядерной авиабомбы B94, которая, вероятно, разработана для поражения глубоко расположенных подземных бункеров. Об этом сообщает портал War Zone (TWZ).

"Комитет сената по ассигнованиям раскрыл первое за десятилетия полностью новое обозначение для свободнопадающей ядерной авиабомбы. Какой именно будет бомба B94, еще предстоит подтвердить. Единственным известным на данный момент вооружением, подходящим под это общее описание, является противобункерная система доставки ядерного оружия воздушного базирования (NDS-A)", - пишет портал.

США и союзники разрабатывают новую ядерную бомбу B94 для противодействия подземным военным и ядерным объектам, что напрямую отсылает к Ирану и его бункерам, которые так усиленно бомбил Дональд Трамп. Впервые индекс B94 появился в законопроекте о финансировании Министерства энергетики США на 2027 год, где на проект выделено 77,108 млн долларов. Это первый новый индекс после бомбы B90, созданной в 1991 году.

Ранее KP.RU сообщил, что при этом Трамп объявил, будто бы хочет обсудить с Россией и Китаем "ядерное разоружение", помимо актуальных тем вроде Ирана и Украины.