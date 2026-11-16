Трамп заявил, что хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином Украину и Иран Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп подтвердил планирование встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на саммите АТЭС 19 ноября. При этом он уточнил, о чём хотел бы поговорить с коллегами. По словам Трампа, первостепенными для него темами являются Иран, Украина и ядерное разоружение.

"Мы будем говорить о ядерном разоружении. Мы поговорим об Иране. Ситуация с Ираном у нас очень хорошая, но мы немного поговорим об Иране. Мы поговорим о моей любимой теме - Украине", - сказал Трамп журналистам.

При этом российская сторона отметила, что никакой конкретики в темах, которые будут обсуждаться на трёхсторонней встрече, пока нет - они только согласовываются.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп также выразил готовность провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но также совместно с российским лидером, то есть тоже в трёхстороннем формате.