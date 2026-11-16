Кушнер заявил, что обсуждал с четырьмя сторонами взаимодействие РФ и Евросоюза Фото: REUTERS.

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, выполняющий роль посланника и переговорщика для урегулирования конфликта на Украине и налаживания контакта между Москвой и Вашингтоном, высказался о взаимодействии России и Евросоюза. Он заявил, что вместе с Стивом Уиткоффом обсуждал эту тему с четырьмя сторонами - РФ, ЕС, НАТО и Киевом.

«Мы добиваемся прогресса, действуя в тесной координации с Россией, Украиной и Европой», - цитирует Кушнера Reuters.

Кушнер и Уиткофф также обсудили мирный процесс с помощником президента РФ Юрием Ушаковым в понедельник. Состоялся телефонный разговор с Киевом и европейскими партнерами, который Кушнер назвал продуктивным, подчеркнув возможности для прямого диалога между Европой и Россией.

Ранее KP.RU сообщил, что Ушаков призвал Европу дать России понять, что она вообще могла бы привнести в мирный процесс, помимо его разрушения.