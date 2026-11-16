Кушнер: Итоговое соглашение по миру на Украине должно быть одобрено Россией Фото: REUTERS.

Итоговое мирное соглашение по урегулированию на Украине должно быть одобрено российской стороной. Об этом заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной», - написал он в социальной сети X.

Кушнер также сообщил, что совместно со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и помощником российского лидера Юрием Ушаковым были обсуждены процесс переговоров по Украине и достигнутый прогресс.

Ранее KP.RU сообщал, что выполняющий роль посланника США и переговорщика для урегулирования конфликта Джаред Кушнер высказался о взаимодействии России и Евросоюза. По его словам, эта тема обсуждалась с четырьмя сторонами - РФ, ЕС, НАТО и Украиной.