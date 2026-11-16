Песков анонсировал публичную часть саммита России, Китая и США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал публичную часть трехстороннего саммита при участии России, Китая и Соединенных Штатов. Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

«Насыщенные три дня в Шеньчжене предстоят <...>. АТЭСовскйи формат это одно измерение, и формат двусторонних встреч. Отдельная трехсторонняя встреча - Путин, Си и Трамп», - заявил Песков.

Он также сообщил, что по времени встречи Путина и Трампа пока нет определенности.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин должен 17 ноября отправиться в Китай, где пройдет саммит организации Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятие запланировано на 18-19 ноября.

Также на полях саммита должны пройти переговоры лидером России, США и Китая - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.