Песков: Основные темы встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина согласованы Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко побеседовал с журналистами на борту самолёта поздним вечером 16 ноября. Среди прочего он отметил, что основная повестка встречи лидеров РФ, Китая и США в Шэньчжэне 19 ноября уже согласована и утверждена. Однако есть ещё темы, которые дорабатываются.

"Основные темы - да (согласованы), мы не будем забегать вперёд", - кратко ответил Песков на вопрос, есть ли понимание, о чём будут говорить лидеры.

Представитель Кремля отметил, что какие-то темы и аспекты будут заготовлены заранее, а другие собеседники будут "импровизировать на ходу".

Напомним, что 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне пройдёт трёхсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Все стороны подтвердили эту встречу, но темы для обсуждения пока ещё дорабатываются.