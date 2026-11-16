Песков: Трамп прав, когда говорит о мягкости действий России на Украине Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с президентом США Дональдом Трампом в его характеристике "мягкости" России и Владимира Путина на Украине. По мнению Пескова, Трамп совершенно прав. Об этом он заявил журналистам на борту самолёта вечером 16 ноября.

"Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жёстче", - заявил Песков, имея в виду действия ВС РФ на Украине.

Представитель Кремля уточнил, что российские военные прекрасно это осознают, и о мягкости их действий стоит говорить с ними.

Напомним, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоится трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Все участники подтвердили участие в этом мероприятии, однако детали переговоров пока обсуждаются.