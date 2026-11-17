ФСБ изъяла 700 кг взрывчатки при предотвращении теракта украинских спецслужб Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российская Федеральная служба безопасности завершила операцию по борьбе с террористической деятельностью украинских спецслужб. С начала года в рамках операции ФСБ изъяла более 700 кг взрывчатки западного производства. Кроме того, при предотвращении терактов было получено не менее 40 ударных БПЛА. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Сотрудники органов безопасности также изъяли у готовящих теракты комплектующие и аппаратуру для сборки боевых дронов. С их помощью планировалась реализация масштабных террористических актов на территории РФ.

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"Установлено, что наряду со ставшей уже традиционной практикой их заброски "по воздуху" посредством метеозондов и беспилотных летательных аппаратов (перехвачено более 70 единиц), украинские террористы в очередной раз, воспользовались территориями третьих стран, организовав доставку в РФ через государства-транзитеры гидроциклов для подготовки диверсионно-террористических актов", - отметили в ЦОС ФСБ.

На днях сотрудники Службы задержали в Ставрополе уроженца одной из стран Центральной Азии. Он подозревается в подготовке теракта в торговом центре.