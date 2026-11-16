Песков после слов Каллас усомнился, что ЕС может чем-то помочь на переговорах Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас публично предложила украсть у России данные об участниках СВО. Она считает, что преступление можно реализовать с помощью хакеров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне заявления Каи Каллас усомнился, что просящиеся за стол переговоров европейцы могут чем-то помочь урегулированию на Украине. Так он сказал в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Европа все еще планирует включить своих переговорщиков на следующие раунды по Украине. При этом глава евродипломатии делает провокационные, преступные заявления.

"Задаемся вопросом: что эти переговорщики смогут добавить к мирному процессу?" - прокомментировал Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что в Москве хотели бы, чтобы Европа определилась, что она на самом деле хочет. Он призвал Вашингтон "поработать" с дипломатами из ЕС, чтобы они поняли, куда движутся - к миру или к войне.