ФСБ задержала членов агентурной группы спецслужб Украины, двое ликвидированы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В нескольких городах России задержали представителей агентурной группы украинских спецслужб. Они планировали диверсионно-террористические акты на территории РФ. Всего арестовано четыре члена агентурной группы, двое были ликвидированы. Такие данные приводятся в официальном сообщении ЦОС ФСБ России.

"В столице Республики Адыгея г. Майкопе, г. Тихорецке Краснодарского края, г. Кизляре Республики Дагестан и в г. Ростов-на-Дону задержаны четыре члена агентурной группы украинских спецслужб, готовящих ДТА", - сказано в материале.

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Еще двое представителей оказали силовикам вооруженное сопротивление. В результате они были ликвидированы ответным огнем. Гражданское население в ходе операции не пострадало, отметили в ФСБ.

Тем временем в Крыму задержали уроженца Сумской области, подозреваемого в государственной измене. Мужчина также обвиняется в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Задержанный имеет гражданства России и Украины.