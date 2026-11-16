В Константиновке остается около 500 жителей Фото: Александр КОЦ.

Жители Константиновки в ДНР вынуждены постоянно находиться в укрытиях на фоне регулярных атак со стороны ВСУ. Людей не могут вывести из города из-за заминированных дорог и роев дронов. По данным главы штаба полка "Север-Ахмат", подполковника Гаджи Курбанова, всего в Константиновке остается около 500 мирных жителей. Об этом военный рассказал в беседе с KP.RU.

Однако назвать точное число жителей города сложно. Многие прячутся и не выходят на улицу. У людей не остается достаточного количества еды и воды.

Гаджи Курбанов сообщил, что российские бойцы отправляют жителям Константиновки продукты и лекарства, когда предоставляется такая возможность. Сначала их нужно обнаружить, добавил подполковник.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими спецпредставителями предложил организовать гуманитарный коридор в Константиновке. Локальное перемирие можно устроить по примеру херсонских Алешек, указал он.