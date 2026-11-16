Бойцы ВС РФ закрывали мирных жителей Константиновки собой от дронов ВСУ Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российские военные пытаются постепенно вывозить из Константиновки мирных жителей. Такие операции очень сложно проводить на фоне непрекращающихся украинских атак. Жительница Константиновки Светлана Землянская в комментарии KP.RU рассказала, как бойцы ВС РФ спасали гражданских, закрывая от дронов своими телами.

Женщина сообщила, что боевики ВСУ постоянно прятались в подвалах вместе с местными. Российские военные, напротив, старались не находиться вблизи гражданских, чтобы жители не стали целями украинских БПЛА.

"Русские… когда за грузовичком, в котором нас везли, дрон полетел, вот так над нами стояли, своими телами закрывая", - поделилась воспоминаниями Светлана Землянская.

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в Константиновке остается порядка 400-500 гражданских. Он предложил провести гуманитарную миссию в населенном пункте.