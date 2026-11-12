Путин: около 400-500 гражданских остается в Константиновке Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Около 400-500 гражданских остается в Константиновке. Об этом заявил президент России Владимир Путин, предлагая провести гуманитарную миссию в населенном пункте.

Российский лидер выступил с предложением организовать новую гуманитарную миссию в Константиновке по образцу операции, ранее успешно проведенной в Алешках.

«Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках. И пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской, российских СМИ. Поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», - сказал Путин.

По словам Путина, прошлый опыт доказал эффективность совместных действий при соблюдении режима прекращения огня. Он отметил, что жители Алешек смогли получить помощь и выехать из опасных зон. Президент Росии отмечал успех на гуманитарном треке по Украине. Он заявлял, что миссия в Алешках прошла отлично.