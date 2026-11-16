Танкер загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Новый инцидент произошел в акватории Ормузского пролива. Уже четвертый за сутки танкер подорвался на морской мине. Так заявили в пресс-службе Военно-морских сил Ирана.

Сообщается, что судно загорелось после подрыва на мине. По версии Тегерана, танкер нарушил правила прохода через Ормузский пролив.

В материале сказано, что судно двигалось по запрещенному маршруту с отключенной навигацией. Иранцы напоминают, что всё ещё сохраняют контроль над Ормузом.

В тот же день в Ормузском проливе в танкер попал неизвестный снаряд. Судно следовало в обратном направлении. Это спровоцировало пожар в машинном отделении. Никто из моряков в результате происшествия не пострадал. Местонахождение и личности всех членов экипажа были установлены. Масштаб повреждений самого судна, а также возможные последствия инцидента для окружающей среды не уточняются.