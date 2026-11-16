Украинские власти похищали детей в Константиновке, об этом рассказал эвакуированный мужчина. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Украинские власти охотятся на детей в находящейся под контролем ВСУ Константиновке на территории ДНР. Об этом рассказал эвакуированный из этого населённого пункта Геннадий Яблучанский. По его словам, это началось ещё полтора года назад.

«Моя одноклассница прятала внучку, её искали чуть не с собаками, у подъезда дежурили, преследовали. Перед нами группа вышла, там мальчик был 13-летний. Это последний ребенок в Константиновке. Его родители так прятали, что он белого света не видел», - рассказал Яблучанский.

По словам мужчины, украинские власти планируют перевоспитывать отобранных в ДНР детей, чтобы сделать из них солдат.

Подробнее о том, что рассказали эвакуированные из Константиновки мирные жители, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что украинские силовики выламывали двери и отбирали детей у жителей Северска при иностранных журналистах.

Также сообщалось, что украинские военные насильно вывозили детей из Славянска ДНР без предварительного определения места их передачи.

Накануне военнослужащие 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ успешно эвакуировали мирных жителей из освобожденного российскими бойцами города Константиновки (ДНР).