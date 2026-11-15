Кадыров: Из Константиновки эвакуировали мирных жителей Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Военнослужащие 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ успешно эвакуировали мирных жителей из освобожденного российскими бойцами города Константиновки (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в посте в своем Telegram-канале.

По его словам, эта эвакуация проходила в крайне сложных условиях. А операторы беспилотников ВСУ целенаправленно пытались атаковать мирных гражданских, чтобы сорвать операцию любой ценой.

"Личный состав полка "Север-Ахмат" МО РФ действовал четко и слаженно. Наши военнослужащие надежно прикрыли людей, профессионально отстреливая вражеские дроны на подлете и не дав противнику ни единого шанса", - написал в посте глава Чечни.

Бойцы ВС России сразу же обеспечили спасенных питанием и оказали им всю необходимую помощь, после чего людей уже доставили в пункт временного размещения.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с инициативой организовать гуманитарную миссию по эвакуации из Константиновки по аналогии с проведенной в Алешках операцией. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что украинская сторона не намерена поддерживать инициативу