Аксёнов: Крымский мост будет восстановлен после атаки ВСУ Фото: Никита ПОЛЬКО.

Ночью 16 ноября беспилотники ВСУ атаковали Крымский мост. Автомобильное движение временно остановили. Сейчас оно доступно в реверсивном режиме. Мост будет восстановлен, заверил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Что и как нужно делать, понятно, необходимые ресурсы для этого есть. Все восстановим, никаких сомнений в этом нет", - написал он в "Макс".

По словам Сергея Аксенова, сейчас ограничений для движения поездов нет. Одной из главных задач правительства остается решение вопроса с логистикой. Власти работают над этой задачей, указал глава Крыма.

Никто из мирных жителей не пострадал в ходе удара ВСУ по Крымскому мосту. Сергей Аксенов добавил, что после инцидента в Керчи был развернут оперштаб. Для ликвидации последствий задействованы все службы.